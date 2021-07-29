29 Temmuz 2021 Perşembe incirli tart nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte incirli tart tarifi...

MasterChef'te üçlü düellolar sürüyor. Hem süreyle hem de birbirleriyle yarışan yarışmacılar, jüri üyelerine en güzel incirli tartı hazırlamak için stüdyoda ter döktü. Bu esnada incirli tart tarifi, MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef ile yeni tarifler gündeme geliyor. İşte incirli tart tarifi...
İncirli tart malzemeleri
Tart hamuru için:
* 100 g tereyağı
* 1 yumurta
* 100 g pudra şekeri
* Yarım paket vanilya
* Bir tutam tuz
* 200 g un
Kreması için:
* Yarım paket vanilin
* 50 g toz şeker
* 2 yemek kaşığı nişasta
* 300 ml süt
* Bir tutam tuz
* 3 yumurtanın sarısı
Üzeri için:
* 1 yemek kaşığı bal
* 10 adet incir
İncirli tart tarifi
Tartın hamuru için bütün malzemeyi, hamuru yoğuracağınız kaba alın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya başlayın. Ardından hamuru streç folyoya sarın ve buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakın.
Hamuru buzdolabında beklettikten sonra iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açın. Ardından yağlanmış tart kalıbının içine, kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın. Tabanını çatal ile delin. Ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serin ve kuru bakliyat doldurun.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamuru 20 dakika boyunca pişirin. Ardından üzerindeki bakliyatları alın, tekrar sıcak fırına verin. 10 dakika daha piştikten sonra tart hamurunu fırından alın ve ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın.
Kremasını hazırlamak için sütü sos tenceresinde kısık ateşte ısıtın. Yumurta sarılarını ve şekeri cam bir kapta mikser yardımı ile birkaç dakika çırpın. Ardından nişastayı ekleyin ve 1 dakika daha çırpın. Isıtılmış sütü azar azar dökün ve çırpmayı sürdürün. Süt dökme işlemi sona erince sos tenceresine alın.
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