29 Temmuz 2021 Perşembe incirli tart nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte incirli tart tarifi...

MasterChef'te üçlü düellolar sürüyor. Hem süreyle hem de birbirleriyle yarışan yarışmacılar, jüri üyelerine en güzel incirli tartı hazırlamak için stüdyoda ter döktü. Bu esnada incirli tart tarifi, MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef ile yeni tarifler gündeme geliyor. İşte incirli tart tarifi...

İncirli tart malzemeleri

Tart hamuru için: * 100 g tereyağı * 1 yumurta * 100 g pudra şekeri * Yarım paket vanilya * Bir tutam tuz * 200 g un Kreması için: * Yarım paket vanilin * 50 g toz şeker * 2 yemek kaşığı nişasta * 300 ml süt * Bir tutam tuz * 3 yumurtanın sarısı Üzeri için: * 1 yemek kaşığı bal * 10 adet incir

İncirli tart tarifi Tartın hamuru için bütün malzemeyi, hamuru yoğuracağınız kaba alın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya başlayın. Ardından hamuru streç folyoya sarın ve buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakın.

Hamuru buzdolabında beklettikten sonra iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açın. Ardından yağlanmış tart kalıbının içine, kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın. Tabanını çatal ile delin. Ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serin ve kuru bakliyat doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamuru 20 dakika boyunca pişirin. Ardından üzerindeki bakliyatları alın, tekrar sıcak fırına verin. 10 dakika daha piştikten sonra tart hamurunu fırından alın ve ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın.