YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

11.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

  1. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı, "Aida" operasıyla gerçekleştirildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath üstlendi.

Eser, orkestra şefi Raoul Gürineis yönetiminde, Antalya DOB Orkestrası eşliğinde Ankara ve Antalya DOB tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Antalya ve Ankara DOB korolarının eşlik ettiği eserde, Aida'yı Feryal Türkoğlu, Radames'i Koray Damcıoğlu, Amneris'i Ezgi Karakaya, Amonasro'yu Eralp Kıyıcı, Ramfis'i Zafer Erdaş, 2. Re'yi Engin Suna, Un Messaggero'yi Emrah Sözer ve Sacerdotessa'yı Nihan İnan Özbayrak canlandırdı.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Sergei Terechenko'ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ait.

Festival kapsamında, İzmir DOB tarafından "La Traviata" operası 14 Eylül Çarşamba günü 21.00'de, İstanbul DOB tarafından "Don Kişot" balesi 17 Eylül Cumartesi günü 21.00'de, Antalya DOB tarafından "Carmina Burana" sahne kantatı 21 Eylül Çarşamba günü 21.00'de sahnelenecek.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 25 Eylül'deki "Gala Konser" ile sona erecek.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bale Opera Aspendos festival

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:35
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.