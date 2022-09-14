Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta’nın aşklarını aktardı.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "La Traviata" operası sahnelendi

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