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3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

02.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali, Edirne'de başladı.

Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından düzenlenen festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen 70 bisiklet sporcusu Trakya Üniversitesinin Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesisinde oluşturulan festival alanında çadırlarda konakladı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan bisikletçiler, festival alanından start aldı.

ARDABİS Başkanı Şafak Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin gelenekselleştiğini söyledi.

Bisikleti yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Fidan, "Üç güne ayrılmış 3 farklı tur var. İlk gün kentimizin tarihi güzellikleri çevresinde geçecek. Şehir içinde ve Pazarkule Sınır Kapısı'na gidilerek 30 kilometrelik bir sürüş yapılacak. İkinci gün Hamzabeyli Sınır Kapısı'na, üçüncü gün ise Kapıkule Sınır Kapısı'na sürüş yapacağız. Festivalimizdeki '3 Kapı' ismi de buradan geliyor." dedi.

Bulgaristan'dan festivale katılan Ferhat Çiğdem de ilk iki festivalde yer aldığını belirterek, "Kampımızı yapıyoruz. Güzel bir ortam var. Edirne'yi seviyorum. Umarım bu festivallerin devamı gelir. Herkes bisiklete binmeli, tamamen doğaya katılmalıyız." diye konuştu.

İstanbul'dan katılan Oğuz Altınçiçek ise bisikletin trafik sıkışıklığına kesin çözüm olduğunu belirterek, mümkün olduğunca herkesin bisiklet kullanması gerektiğini ifade etti.

- Diyabetin etkisini bisikletle azalttı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden katılan Erdal Karaman, 5 yıldır aktif olarak bisiklete bindiğini anlattı.

Diyabet hastası olduğunu belirten Karaman, "Diyabetin etkisini bisiklete binerek azaltıyorum. Bu yıl 13 bin kilometre bisiklete bindim. 5 yıldır 57 bin kilometre oldu bu rakam. Arabam 50 bin kilometrede. Her gün yağmur, kar, kış olmadığı sürece en az 50 kilometre bisiklete biniyorum." şeklinde konuştu.

Festival, 4 Eylül'de sona erecek.

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

3. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

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