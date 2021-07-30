30 Temmuz 2021 Cuma MasterChef elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte elbasan tava tarifi...

MasterChef'in 30 Temmuz yayınlanan bölümünde yarışmacılar jüri üyelerine elbasan tava hazırladı. Bir üst tura geçmek için stüdyoda elinden geleni yapan yarışmacılar elbasan tavayı hazırlarken seyirciler de elbasan tava tarifini araştırmaya koyuldu. İşte elbasan tava tarifi...
Elbasan tava malzemeleri
* Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
* Sıcak su
* 2 adet orta boy soğan
* Karabiber
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 2 adet yeşil biber
* 3-4 diş sarımsak
* Tuz
* 1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
Sos için:
* 1 su bardağı un
* 1 su bardağı süzme yoğurt
* 2 yumurta sarısı
* Tuz
* 1 su bardağı et suyu
Üzeri için:
* Kırmızı toz biber
Elbasan tava tarifi
Tereyağını tencerede erittikten sonra kuşbaşı etleri ilave edin ve 4-5 dakika boyunca çevirerek pişirin. Sonrasında irice doğradığınız soğanları ve yemeklik doğranmış biberleri ekleyin.
Hafif kavrulmasının ardından kekik ve küçük doğranmış sarımsakları ilave edin. 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Kapağı kapatın ve pişmesini bekleyin. Pişmesine az bir zaman kala karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Etlerin pişmesinin ardından etin suyundan bir su bardağı alın ve soğumasını bekleyin.
Un, tuz, yumurta ve yoğurdu farklı bir kasede çırpın. Soğuyan et suyunu da ekleyin ve çırpma işlemini sürdürün. Sonrasında etleri fırın kabına alın ve hazırlanan sosu üzerine dökün. En üste kırmızı toz biber dökün ve 180 derece fırında pişirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...
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