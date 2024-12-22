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31 Aralık akşamı kanallarda neler var? Ekonomi onları da vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 07:45
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31 Aralık akşamı TV yayın akışı merak ediliyordu. Yılbaşı Programları 2024 takvimi merak edilirken şaşırtan bir haber gündeme geldi. Ekonomi yılbaşı programlarını da vurdu. İşte 31 Aralık akşamında yayınlanacak programlar...

2024 Yılbaşı gecesi için televizyon kanalları hangi programları yayınlayacak? Bu yıl, ekonomik krizin yılbaşı ekranına nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Yılbaşı özel programları ve televizyon show'ları, düşük bütçeli yapımlar ve daha az ünlü katılımcılarla izleyicileri karşılayacak.

Eskiden yılbaşı gecelerinde televizyon kanalları birbirinden eğlenceli özel programlar ve büyük sanatçı kadrolarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırdı. Ancak 2024 yılı, ekonomi nedeniyle televizyon kanallarının reklam gelirlerinde düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, düşük bütçeli projelerin ekrana geleceğinin sinyali oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024 yılı yayın akışı geçtiğimiz yıllar göre çok sakin... Yılbaşı Programları 2024 takvimi şöyle:

31 ARALIK AKŞAMI TV'DE NE VAR?

KANAL D

KANAL D

 Kanal D, yılbaşı gecesi Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un yer alacağı "Şarkılar Bizi Söyler" programını ekrana getirecek. Ancak bu yıl program, konuksuz çekilecek ve izleyiciler sadece sanatçıların performanslarını izleyecek.

STAR TV'DEN YILBAŞI SÜRPRİZİ

STAR TV'DEN YILBAŞI SÜRPRİZİ

Star TV, bu yılbaşı özelinde Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu “Alice Müzikali”ni ilk kez televizyon ekranlarında yayınlayacak. 7 Şubat 2019’da sahnelenen bu müzikal, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi ödüllerini kazanmıştı.

ATV YARIŞMA PROGRAMI YAYINLAYACAK

ATV YARIŞMA PROGRAMI YAYINLAYACAK

ATV, yılbaşı gecesi Oktay Kaynarca’nın sunacağı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyiciyle buluşturacak. Hafta içi çekilecek olan bu özel bölümde, ünlü konuklar arasında Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimler de yer alacak.

SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR VAR

SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR VAR

Show TV, yılbaşı gecesi BKM'nin fenomen eğlence programı “Güldür Güldür Show”'un eski skeçlerinden oluşan özel bir kolaj yayınlayacak. Bu yayın, eğlenceli bir yılbaşı akşamı geçirmek isteyen izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak.

TV8'DE KONUK YAĞMURU

TV8'DE KONUK YAĞMURU

TV8'in  "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı, bu yılın en prodüksiyonlu programı olacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan, Ezgi Mola gibi ünlü jüri üyeleri, Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu gibi isimlerin performanslarını değerlendirecek.

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O Ses Türkiye O Ses Türkiye yılbaşı konukları yılbaşı 2025
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