Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Paris Saint-Germain'in transfer gündemine geldi. Fransız ekibinin İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, süreçte bonservis bedelinden çok futbolcunun kararının belirleyici olacağı iddia edildi.

PSG, GREENWOOD İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Mason Greenwood hakkında Fransa'dan yeni bir transfer iddiası gündeme taşındı. Paris Saint-Germain'in İngiliz futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasına katıldığı ve oyuncuyu kadrosuna dahil etme konusunda istekli olduğu öne sürüldü.

TRANSFERDE BONSERVİS BEDELİ İKİNCİ PLANDA

Greenwood transferine ilişkin iddialarda en çok öne çıkan detay, PSG'nin mali şartlardan ziyade oyuncunun tercihine öncelik vermesi oldu. Fransız ekibi açısından bonservis bedelinin öncelikli engel olarak görülmediği, İngiliz yıldızın Paris Saint-Germain'e transfer olmaya sıcak bakması halinde görüşmelerin olumlu yönde ilerleyebileceği ileri sürüldü. Taraflar arasında ise şu ana kadar resmi bir anlaşma açıklanmış değil.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER GREENWOOD'UN GELECEĞİNDE

PSG'nin ilgisinin gündeme gelmesiyle birlikte Mason Greenwood'un geleceği merak konusu oldu. Fransız temsilcisinin girişiminin nasıl sonuçlanacağı ve İngiliz yıldızın kariyerine hangi takımda devam etmek isteyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.