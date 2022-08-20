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  4. 37'lik Burak Yılmaz durdurulamıyor! Yine yaptı... 80 dakikada 2 gol

37'lik Burak Yılmaz durdurulamıyor! Yine yaptı... 80 dakikada 2 gol

20.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve 2020 yılında Fransız ekibi Lille'e bedelsiz olarak transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerine Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da devam ediyor. 37 yaşındaki futbolcu Hollanda ekibiyle çıktığı son karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başarırken, henüz 80 dakika forma giydiği takımda 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan Yılmaz, Ajax maçında attığı golle kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, gollerine burada da devam ediyor. 37 yaşındaki golcü oyuncu son oynanan Cambuur mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın 10. dakikasında takımını öne geçiren golü attı.

TARİHE GEÇTİ!

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Şu ana kadar Hollanda liginde yalnızca 80 dakika forma giyen Yılmaz, oynadığı bu süre boyunca 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan Burak Yılmaz, Eredivisie'de çıktığı ilk karşılaşmada Ajax filelerini havalandırırken, Fortuna Sittard tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olmuştu. (37 yıl 22 gün)

BURAK'IN GOLÜ YETMEDİ

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Fortuna Sittard Stadion'da oynanan mücadeleyi Cambuur 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyete getiren golleri 47. dakikada Breij ve 79. ve 87. dakikalarda Hoedemakers ile 90. dakikada Jasper Ter Heide kaydetti. Fortuna Sittard'ın tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

FRANSA'DA 4 GOL 3 ASİST!

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Geride bıraktığımız sezonu Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de tamamlayan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, burada 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

BURAK YILMAZ FOTOĞRAFLARI

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Fortuna Sittard Burak Yılmaz son dakika fortuna gol
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