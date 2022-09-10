Trabzon'da, 11 ülkeden 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen "4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğin açılışı için Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'ndeki Kızlar Manastırı'nda düzenlenen törende, kültür ve sanat dünyasının zenginleşmesi adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Zorluoğlu, binlerce yıllık tarihe sahip şehrin kadim bir kültür ve sanat şehri olduğunun altını çizdi.

Sayısız kültür varlığına, tarihi mekan ve eserlere sahip kentin başka bir yönüyle de meşhur olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, "Bu topraklardan, bu şehirden çok sayıda sanatçımız yetişmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda çok başarılı çalışmalar yapmış sanatçılara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün de bu kadim topraklar insanlara, sanatçılara ilham vermeye devam ediyor." dedi.

Dördüncüsü organize edilen etkinliğin bundan sonra uluslararası çapta yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat dünyasını geliştirecek projelere özel önem veriyoruz. Özellikle bu yıl hem uluslararası hem de yerel ölçekte Trabzon halkının da teveccühlerine mahzar olan çok çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle ortaya bir fark koyduğumuza inanıyoruz. Bunu da halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek yapıyoruz. Şehrimizi hep beraber sanatla, kültürel etkinliklerle güzelleştirdiğimize inanıyoruz."

Zorluoğlu, sanatın her dalına sonuna kadar destek olmaya devam edeceklerini, resmin yanı sıra şiir, edebiyat, tiyatro, sinema ve heykel gibi birçok sanat dalındaki organizasyonları arttırmayı ve içeriklerini de zenginleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de etkinliğe katılan sanatçıların eserlerini merakla beklediklerini dile getirerek, Trabzon'un onları etkileyeceğine inandığını söyledi.

Zorluoğlu, Genç ve Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, boş tuvale resim yaptı. Zorluoğlu ve Genç, bordo-mavi renklerle Trabzonspor logosu çizdi.

Aralarında Azerbaycan, Almanya, Kosova, İran, Ukrayna ve Mısır'ın da bulunduğu 11 ülkeden 50 ressamın katıldığı etkinlik kapsamında bir hafta boyunca kenti gezecek sanatçılar, Ayasofya Camisi, Zağnos Vadisi ve Trabzon Şehir Müzesi gibi çeşitli noktalarda resim yapacak.

Söyleşiler de düzenlenecek organizasyonun sonunda ressamların eserlerinin yer alacağı sergi organize edilecek.