"4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" sona erdi

Trabzon'da, 11 ülkeden 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen "4. Art Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması" 7 günlük programın ardından tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğin son gününde düzenlenen resim sergisi, Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nda törenle açıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, serginin açılışında, sanata ve sanatçıya sahip çıkmak adına şehirde düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonun aynı zamanda Trabzon için ayrı bir değer oluşturduğunu ifade eden Ustaoğlu, "Çünkü bu topraklar, bu hoşgörü ikliminin yüzyıllardır vermiş olduğu mesajlarla birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıldır çok sayıda sanatçıyı, sanat severi yetiştirmiş bu topraklar. Ülkemizin çıkmış olduğu bu medeniyet yolculuğunu inşallah daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise Kızlar Manastırı'nın hizmete sunulmasının, sanata verdikleri değerin bir örneği olduğunu vurguladı.

Sanatın ve sanatçının emrinde olmaya devam edeceklerinin altını çizen Ataman, "Sadece resimle değil, karikatürle, şiirle ve sanatın diğer dallarıyla da ön plana çıkmamız lazım. Şunu keyifle söyleyebilirim ki Trabzon, nüfusu itibarıyla en fazla sanatçının bulunduğu il. Karikatür, resim ve diğer dallarda da Trabzon'un olduğunu ifade etmem lazım. Bu güzel şehrin bir parçası ve onu temsil ediyor olmaktan büyük bir haz duyuyorum." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, Azerbaycan, Almanya, Kosova, İran, Ukrayna ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50 ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.