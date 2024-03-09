4 aylık hamile... Camdakı Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik davet tarzıyla olay oldu!

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katıldı. Tansiyon yükseldi! Berna ve Yunus Emre...



TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

4 aylık hamile olan Burcu Biricik geceye kırmızı karnı açık bir elbise ile katıldı.

TAM NOT ALDI Burcu Biricik'in davet tarzı takipçilerinden tam not almayı başardı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.