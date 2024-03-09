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  4. 4 aylık hamile... Camdakı Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik davet tarzıyla olay oldu!

4 aylık hamile... Camdakı Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik davet tarzıyla olay oldu!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 08:27
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Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine ünlü isimler akın etti. Bu isimlerden biride Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik oldu. 4 aylık hamile olan Biricik davet tarzıyla çok beğenildi.

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katıldı.

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TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

4 aylık hamile olan Burcu Biricik geceye kırmızı karnı açık bir elbise ile katıldı.

TAM NOT ALDI

TAM NOT ALDI
Burcu Biricik'in davet tarzı takipçilerinden tam not almayı başardı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.
2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.
Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin dördüncü ayında olan ünlü isim bu süreçte oyunculuğa ara verdi.
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