Survivor'da tansiyon yükseldi! Berna ve Yunus Emre birbirine girdi! Hakan araya girince...

Tv8'in fenomen yarışması Survivor All Star'da bu sezon kavga ve kaos hiç bitmiyor. Sinirlerin bir an olsun dinmediği programa bu defa Berna ve Yunus Emre arasında geçen tartışma damga vurdu.

Oyun sonrası Berna Yunus Emre'nin üzerine yürüdü ve 'Sen kime ne diyorsun ya?' diye sordu. Yunus Emre'de Berna'nın üzerine yürüyünce araya Hakan girdi.

ARAYA HAKAN GİRİNCE...

Yunus Emre Hakan'a 'Çekil şuradan. Çık' diye bağırdı. Hakan ise 'Bak doğru konuş benimle' diyerek Yunus Emre'yi uyardı.

Yunus Emre 'Konuşmazsam ne olur?' diye sert çıkınca Hakan bir kez daha 'Beni kızdırma' diyerek uyarıda bulundu. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar girdi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanındaki o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.