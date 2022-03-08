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47 yaşındaki Arka Sıradakiler’in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son hali inanılmaz! "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?"

08.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan'ı görenler "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?" yorumunda bulunuyor.

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu.

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Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.

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Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Çetinaslan'ı görenler, "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?", "Biraz yaşlansaydın", "Sana aşık olanlar torun sahibi oldu, sen hala aynısın" şeklinde yorumlarda bulundu.
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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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