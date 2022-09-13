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470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de başladı

13.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de başladı

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası’nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

İlk gün 3 yarışın gerçekleştirildiği şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ilk sırada yer aldı.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on yedinci, Efe Tulçalı-Defne Danişmend otuz yedinci ve
Deniz Saltık-Mete Saltık 39. durumda bulunuyor.

Yarın devam edecek organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de başladı

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