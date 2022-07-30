48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

ARTVİN (AA) – Artvin'in Arhavi ilçesinde "Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"nin 48'incisi düzenlendi.

Arhavi Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında yöreye özgü yapılan yarışmalar trafiğe kapatılan İnönü Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Etkinliklerin ilki bölgenin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan laz böreği ve hamsili ekmek yarışması oldu. Kadınlar tarafından yapılan laz böreği ve hamsili ekmekler jüri üyelerine tattırılarak en lezzetli ürün seçildi.

Daha sonra düzenlenen hızarla odun kesme, dik hızarla tahta biçme, dibekte mısır dövme ve tahta araba yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Tahta araba yarışmaları sırasında bazı sürücülerin devrilerek küçük kazalar yaşaması ise heyecanlı anlara neden oldu.

Gürcistan'dan gelen halk oyunları topluluğunun gösteri ise beğeni topladı.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 1972'den beri yapılan Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin 48'incisini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Festivalin bu süre zarfında sadece Kovid-19 salgını döneminde 2 yıl kesintiye uğradığını anlatan Kurdoğlu, "Festivaller hem ilçenin tanıtımı hem de kültürel etkinliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli. Laz böreği ve hamsili ekmek yarışması yaptık, hızarla odun kesme, dibekte mısır ayıklama gibi etkinliklere geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Gençlere geçmişi anlatmak zorundayız. Bundan dolayı bu etkinlikler çok önemli." diye konuştu.

Tahta araba yarışlarına Rize'nin Ardeşen ilçesinden katılan Mesut Yılmaz Çakır ise 13 yıldır bu yarışla ilgilendiğine değinerek, "Rize'de yarışlar yokuş aşağıya yapılıyor. Adrenalini çok yüksek, buradaki yarışlar ise iterek yapılıyor. Bugün burada birinci olduk çok mutluyuz." dedi.

Dik hızarla tahta biçme yarışmasına katılan Nizamettin Pirge de geçmişte köylerdeki evlerin bu hızarlarla biçilen tahtalardan yapıldığını dile getirerek, "Her türlü ağacı biçiyoruz. Amacımız, gelenek, örf ve adetlerimizi insanlara tanıtmak göstermek." ifadesini kullandı.

Festival yarın sona erecek.