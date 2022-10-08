YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

08.10.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı.

Tınaztepe Spor Salonu'nda 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonanın müsabakaları devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, şampiyonanın seremonisinde yaptığı konuşmada, wushunun asrın gerçeği olduğunu söyledi. Wushu sporunun 5 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Akyüz, şöyle konuştu:

"Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporudur. Bu sporun gelişmesinde Çinli Müslümanların çok büyük katkısı vardır. Türkiye, wushunun en başarılı ve önemli ülkelerinden biridir. Dünya sporu wushuyu, birinci gündem maddesi haline çıkarmak da en büyük hedefimizdir. Wushu, buna layıktır ve bunu da gerçekleştireceğiz."

Akyüz, 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan sporculara başarılar diledi.

Programda, 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dünya şampiyonu sporcular, wushu gösterisi sundu.

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:51
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:54
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.