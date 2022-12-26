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  4. 5 gol yedi, maç sonu isyan etti! Taraftarla olan konuşması ekranlara yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

5 gol yedi, maç sonu isyan etti! Taraftarla olan konuşması ekranlara yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

26.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 18 .hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 7 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 5-2'lik skorla konuk ekip Bandırmaspor olurken, karşılaşmanın ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçti. Bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayan Gençlerbirliği kaleci Übeyd'in bir taraftarla olan konuşması ekranlara yansırken, 25 yaşındaki eldivenin teknik heyete isyan ettiği görüldü. İşte detaylar...

Übeyd Adıyaman

Übeyd Adıyaman

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
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TFF 1. Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 18. hafta karşılaşmasında başkent Gançlerbirliği, Beyçimento Bandırmaspor'u Eryaman Stadyumu'nda ağırladı. 7 golün kaydedildiği karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla konuk ekip Bandırmaspor olurken, ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla zirve hesapları yapan Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, puanını 31'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan başkent ekibi Gençlerbirliği ise ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı.

BİR TARAFTAR SAHAYA ATLADI 

BİR TARAFTAR SAHAYA ATLADI 

Öte yandan, Beyçimento Bandırmaspor'un dördüncü golünün ardından sahaya giren ve yedek kulübesine doğru hareketlenen bir Gençlerbirliği taraftarı, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Maraton tribününden atlayan bazı taraftarlar da hemen güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yı istifaya davet etti.

KALECİNİN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

KALECİNİN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın taraftarla konuşması ekranlara yansıdı. 25 yaşındaki file bekçisi "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." ifadelerini kullanırken, Adıyaman'ın bu sözleri gündem oldu.

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Gençlerbirliği Bandırmaspor Übeyd Adıyaman son dakika isyan ligi tff yaşında

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