5 gol yedi, maç sonu isyan etti! Taraftarla olan konuşması ekranlara yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

TFF 1. Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 18. hafta karşılaşmasında başkent Gançlerbirliği, Beyçimento Bandırmaspor'u Eryaman Stadyumu'nda ağırladı. 7 golün kaydedildiği karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla konuk ekip Bandırmaspor olurken, ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşılaşmadan puansız ayrıldı.
Bu sonuçla zirve hesapları yapan Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, puanını 31'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan başkent ekibi Gençlerbirliği ise ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı.
Öte yandan, Beyçimento Bandırmaspor'un dördüncü golünün ardından sahaya giren ve yedek kulübesine doğru hareketlenen bir Gençlerbirliği taraftarı, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Maraton tribününden atlayan bazı taraftarlar da hemen güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yı istifaya davet etti.
Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın taraftarla konuşması ekranlara yansıdı. 25 yaşındaki file bekçisi "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." ifadelerini kullanırken, Adıyaman'ın bu sözleri gündem oldu.