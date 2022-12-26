5 gol yedi, maç sonu isyan etti! Taraftarla olan konuşması ekranlara yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

BİR TARAFTAR SAHAYA ATLADI

Öte yandan, Beyçimento Bandırmaspor'un dördüncü golünün ardından sahaya giren ve yedek kulübesine doğru hareketlenen bir Gençlerbirliği taraftarı, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Maraton tribününden atlayan bazı taraftarlar da hemen güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yı istifaya davet etti.