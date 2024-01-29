5 kez direğe takılan Galatasaray, maç sonu kale direklerini paylaştı! "Bunları hemen sökelim"

Maçın henüz 4. dakikasında Mertens sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Mauro Icardi kafayı vurdu, top üst direkten dışarı gitti. Dakika 41'i gösterirken bu kez Kerem Demirbay yayın hemen gerisinden serbest vuruşta kaleyi düşündü, top bir kez daha direkten döndü.

58'nci dakikada Mertens sol çaprazdan uzak direğe ayak içiyle çok iyi vurdu, top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Zaha ceza alanında gelişine vurdu, savunmaya çarpan top üst direkten döndü, Halil Dervişoğlu kafayla tamamlamak istedi, kaleci çıkardı, dönen topa Halil yine vurdu, top bir kez daha direkten dışarı çıktı ve bu maçtaki 5. direk oldu.

GALATASARAY'DAN REKOR

Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 22'ye ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Galatasaray'dan da maçın ardından yaşanan bu durumla ilgili bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızlıl kulüp kale direklerinin görselini paylaşarak "Rakip adına büyük bir performans sergiledi..." notunu düştü.

Taraftarlar da 5 kez topun direğe çarpması sonrası binlerce paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

