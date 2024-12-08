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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 18:33
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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen görkemli geceyle sahiplerini buluyor. Ünlü isimlerin akın ettiği geceyi Çağla Şıkel ve Cem Davran sunuyor. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi sosyal medyada da gündem oldu. Birçok ünlü isim ödüllerine kavuşuyor. Altın Kelebek Ödüllerini kimler kazandı?

1972'den bu yana düzenlenen Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Pantene 50. Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla düzenlenen törende onlarca farklı dalda oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödül veriliyor. Ödül töreninde onlarca ünlü isim halk oylaması sonucu ödüllerine kavuşacak. 30 farklı dalda yarışan isimlere ödülleri teslim ediliyor.

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Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanan törende Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika, gece için 120 dansçısıyla çok özel bir açılış gösterisi hazırladı. Dansçıların gösterisi bittikten sonra arka ekranda Atatürk'ün görüntüsünün yayınladı ve sesi duyuldu. O anlar tüyleri diken diken etti. Salondaki davetliler gösteriyi ayakta alkışladı. Ata Demirer şarkılarıyla sahne aldı. Demirer 'Meslekte 30. yıl' ödülünü aldı. Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin de şarkılarını seslendirdi.

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YILDIZI PARLAYANLAR BELLİ OLDU

Tören öncesi belirlenen 'Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar' ödülleri Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak'ın oldu.

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İŞTE 50. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN İSİMLER

En iyi kadın oyuncu: Demet Evgar

En iyi kadın oyuncu: Demet Evgar

En iyi erkek oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

En iyi erkek oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

En iyi dizi: İnci Taneleri

En iyi dizi: İnci Taneleri

En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Güldür Güldür kadın oyuncuları

En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Güldür Güldür kadın oyuncuları

En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu: Giray Altınok

En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu: Giray Altınok
Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
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