50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?

1972'den bu yana düzenlenen Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Pantene 50. Altın Kelebek ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla düzenlenen törende onlarca farklı dalda oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödül veriliyor. Ödül töreninde onlarca ünlü isim halk oylaması sonucu ödüllerine kavuşacak. 30 farklı dalda yarışan isimlere ödülleri teslim ediliyor.

Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanan törende Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika, gece için 120 dansçısıyla çok özel bir açılış gösterisi hazırladı. Dansçıların gösterisi bittikten sonra arka ekranda Atatürk'ün görüntüsünün yayınladı ve sesi duyuldu. O anlar tüyleri diken diken etti. Salondaki davetliler gösteriyi ayakta alkışladı. Ata Demirer şarkılarıyla sahne aldı. Demirer 'Meslekte 30. yıl' ödülünü aldı. Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin de şarkılarını seslendirdi.

YILDIZI PARLAYANLAR BELLİ OLDU

Tören öncesi belirlenen 'Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar' ödülleri Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak'ın oldu.

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