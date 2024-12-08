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Altın Kelebek'te en iyi dizi seçildi, tepki yağdı! Torpil iddiaları ortalığı karıştırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 20:58
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50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülleri sahiplerini buldu. En iyi dizi ödülü ise Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayına başlayan İnci Taneleri oldu. Sosyal medyada ise tepki yükseldi. Dizinin torpilli olduğu iddia edildi.

Altın Kelebek'te en iyi dizi seçildi, tepki yağdı! Torpil iddiaları ortalığı karıştırdı!

Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla düzenlenen törende onlarca farklı dalda oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödül verildi.

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En iyi kadın oyuncu Demet Evgar oldu. Kızıl Goncalar dizisiyle fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu da En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?

EN İYİ DİZİ TEPKİ ÇEKTİ!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri geçtiğimiz sezon Dilber karakteriyle ses getirmişti. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de İnci Taneleri "En iyi dizi" seçildi.

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İnci Taneleri'nin ödül alması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dururken İnci Taneleri'nin ödül almasının saçma olduğunu savundu. Torpil yapıldığı iddia edildi.

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Sosyal medyada gelen tepkiler şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
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