Altın Kelebek'te en iyi dizi seçildi, tepki yağdı! Torpil iddiaları ortalığı karıştırdı!

Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla düzenlenen törende onlarca farklı dalda oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödül verildi.

En iyi kadın oyuncu Demet Evgar oldu. Kızıl Goncalar dizisiyle fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu da En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

EN İYİ DİZİ TEPKİ ÇEKTİ!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri geçtiğimiz sezon Dilber karakteriyle ses getirmişti. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de İnci Taneleri "En iyi dizi" seçildi.

İnci Taneleri'nin ödül alması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dururken İnci Taneleri'nin ödül almasının saçma olduğunu savundu. Torpil yapıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada gelen tepkiler şöyle: