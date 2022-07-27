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55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

27.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Tarihi misyonu olan bir kupa, 55'incisi oynanacak. Centilmence geçmesini ve hak edenin kazanmasını diliyorum" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "İki kulüp sahada doğal olarak rekabetçi de olsa benim tabirimle mahallenin iki çocuğu gibidir"

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen toplantıya Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez ve teknik direktör Metin Diyadin ile MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ve teknik direktör Mustafa Dalcı katıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, geçen yıl olduğu gibi kupa maçında yine aynı teknik direktörlerin görev yapacağına işaret ederek, "Ankara'da aynı protokolde aynı hocaların oturması biraz zor. Dolayısıyla hem benim hem de hocamın adına mutluluk verici. Tarihi misyonu olan bir kupa, 55'incisi oynanacak. Centilmence geçmesini ve hak edenin kazanmasını diliyorum." diye konuştu.

Dalcı, transferle ilgili sorusu üzerine, bir orta saha ve stoper alıp, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise "TSYD Kupası'nda onlarca kez futbolcu ve teknik adam olarak yer aldık. Medya için de önemli. Oynamaktan da zevk alıyoruz. İki kulüp sahada doğal olarak rekabetçi de olsa benim tabirimle mahallenin iki çocuğu gibidir. Dolayısıyla bu anlamda bizim için de önemli bir organizasyon. Bir hazırlık maçı gibi oynayacağız. İnşallah güzel bir atmosferde, güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Arif Ölmez ile Hüseyin Aytekin de centilmence bir maç dileğinde bulundu.

TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası, 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Tarihi misyonu olan bir kupa, 55'incisi oynanacak. Centilmence geçmesini ve hak edenin kazanmasını diliyorum" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "İki kulüp sahada doğal olarak rekabetçi de ol

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'na doğru

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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