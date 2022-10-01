59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Salih Kalyon, Selma Güneri, Ayça Ayşin Turan'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

- Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festival ile özdeşleşen geleneksel kortejde Antalyalıları selamladı

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