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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

01.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festival ile özdeşleşen geleneksel kortejde Antalyalıları selamladı

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Salih Kalyon, Selma Güneri, Ayça Ayşin Turan'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 8 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

- Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festival ile özdeşleşen geleneksel kortejde Antalyalıları selamladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

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