6 milyon yatırım yaptı! Ece Ronay aylık kazancını açık açık anlattı...Bakın Dilan Polat'a ne kadar ödemiş

Ece Ronay "Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene old, kuruluş borçlarımı ödüyorum. Evim ve arabam vardı onları sattım kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım " dedi.