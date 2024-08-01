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  4. 62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıktı! Zehra Güneş'e yorum yağdı

62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıktı! Zehra Güneş'e yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 12:24
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş bir süredir sakatlığı nedeniyle formasını giyemiyordu. 62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıkan Zehra Güneş performansıyla takdir topladı. Finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları'na sosyal medyada adeta yorum yağdı.

MYNET-A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyordu. 62 günlük sakatlığının ardından Zehra Güneş ilk maçına çıktı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Kadınlar'da Filenin Sultanları grubundaki ikinci maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Filenin Sultanları, bu galibiyet sonrası çeyrek finale çıkmayı garantilemiş oldu. Filenin Sultanları, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve Paris 2024'te 2'de 2 yaptı.

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PERFORMANSI TAKDİR TOPLADI

Nefes kesen mücadelede Zehra Güneş'in performansı adeta takdir topladı. Zehra Güneş, Türkiye - Dominik karşılaşmasında 4 blok ile karşılaşmanın en çok blok yapan ve 8 sektirme ile karşılaşmanın blokta en çok top sektiren oyuncusu oldu.

YORUM YAĞDI

Güneş'in bu performansına sosyal medyada; 'biz senden razıyız', 'kraliçe geri döndü', 'yeni gelmedi geri geldi', 'iki ay eline top değmesin sakatlık sonrası ilk maçında blok dersi vermeye başla' gibi yorumlar yapıldı.

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Zehra Güneş
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