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63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

05.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında tellallar, davul zurna eşliğinde halkı etkinliklere davet etti.

Tellallar, şenlik kapsamında ilk olarak Kaymakam İsmail Küreci'yi makamında ziyaret etti. Küreci, bugün başlayan şenliğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılmak isteyenleri Akşehir'e beklediklerini belirtti.

Ziyaretin ardından sokaklarda ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet eden tellallar, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçerek burada da Başkan Ahmet Emin Makascı ile görüşüp, şenliğe çağırdı. Makascı, davulcuya bahşiş verdikten sonra tokmağı eline aldı. Davulu çalan Makascı, şenliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sokaklarda vatandaşları şenliğe çağırmaya devam eden tellallar, son olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Bahşiş alan tellallar, davulun tokmağını Akkaya'ya verdi.

Davulu çalan Akkaya, "63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize tüm Akşehir'imizi, Konya'mızı, ülkemizi ve yurt dışındaki tüm herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu 6 günlük güzel bir şenlik hazırladık. Bu şenlikte Nasreddin Hoca'mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Etkinlikler, gün içinde yapılacak kortej yürüyüşü, maya çalma töreni, şenliğin açılış töreni gibi programlarla devam edecek.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, tellalların halkı etkinliklere daveti ile başladı

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