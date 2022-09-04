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670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

04.09.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Elmalı Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final güreşini galip tamamlayan Ali Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Tayfun Gemici ile Hüseyin Gümüşalan, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Ali Gürbüz'ün altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takıldı.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ile Tuba Vural Çokal, protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

- Başpehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

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antalya Elmalı Güreş yağlı güreş

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