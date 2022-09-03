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670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

03.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği güreşlerin ikinci gününde başpehlivanlar da er meydanına çıkacak.

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı güreşler, yarın yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

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antalya Elmalı Güreş yağlı güreş

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