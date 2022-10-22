SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 7-0'lık galibiyet sonrası ortalık karıştı! Ayrılması gündemdeydi... Kerem Aktürkoğlu'na şok!

7-0'lık galibiyet sonrası ortalık karıştı! Ayrılması gündemdeydi... Kerem Aktürkoğlu'na şok!

22.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu adeta mumla aratan Kerem Aktürkoğlu'nun son oynanan Kastamonuspor mücadelesinde oyuna sonradan girerken gol atmayı başarmıştı. Ligin 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, son oynadığı mücadelede Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar mücadelede rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerken, gözünü ligde karşılaşacağı Alanyaspor maçına dikti.

Ziraat Türkiye Kupası maçında fazla forma şansı bulamayan isimleri değerlendiren ve bu isimlerden beklentilerin oldukça üzerinde bir performans alan Buruk'un, Alanyaspor maçında nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olmuş durumda.

REVİZYONA GİDECEK

galatasaray-okan-buruk-1912517

Bu hafta Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, alacağı bu galibiyetle Kayserispor mağlubiyetini unutturma isterken, bu karşılaşmanın 11'inde revizyona giymeye hazırlanıyor.

OLIVIERA 11'E

t25_galatasarayda-tartisilan--389

Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, yarın oynanacak Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek. Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak.

KEREM KULÜBEYE...

DepoPhotos_17403147_(1)

Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek. 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak. Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine Icardi’yi görevlendirecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA
SACHA BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM BARDAKCI
KAZIMCAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray atan ziraat türkiye kupası maçı sezon buruk erden bıraktı portekizli galatasarayda maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı'ya o sözleri sonrası İngiltere'de büyük tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Acun Ilıcalı'ya o sözleri sonrası İngiltere'de büyük tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Kadro dışı kalmıştı! F.Bahçe'nin yıldızından Terim'e telefon...

Kadro dışı kalmıştı! F.Bahçe'nin yıldızından Terim'e telefon...

Yok artık, bunu da yaptı! Wanda Nara'dan G.Saray'a protesto...

Yok artık, bunu da yaptı! Wanda Nara'dan G.Saray'a protesto...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.