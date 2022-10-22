7-0'lık galibiyet sonrası ortalık karıştı! Ayrılması gündemdeydi... Kerem Aktürkoğlu'na şok!

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, son oynadığı mücadelede Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar mücadelede rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerken, gözünü ligde karşılaşacağı Alanyaspor maçına dikti.

Ziraat Türkiye Kupası maçında fazla forma şansı bulamayan isimleri değerlendiren ve bu isimlerden beklentilerin oldukça üzerinde bir performans alan Buruk'un, Alanyaspor maçında nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olmuş durumda.

REVİZYONA GİDECEK

Bu hafta Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, alacağı bu galibiyetle Kayserispor mağlubiyetini unutturma isterken, bu karşılaşmanın 11'inde revizyona giymeye hazırlanıyor.

OLIVIERA 11'E

Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, yarın oynanacak Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek. Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak.

KEREM KULÜBEYE...

Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek. 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak. Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine Icardi’yi görevlendirecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ