7 ilde kaçak sigara operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 8 suç grubuna yönelik "Nefes Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Operasyon Merkezi'nden yönetti.

Operasyonun yapıldığı illerden bazılarına videokonferans yöntemiyle bağlanan Soylu, burada görev yapan personelden ele geçirilen kaçak tütün ve tütün ürünleri hakkında bilgi aldı. Operasyon merkezinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile daire başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Soylu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nefes Operasyonunun, KOM birimlerinin uzun zamandır titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda başlatıldığını vurguladı.

Kaçak sigaranın piyasadaki payının yüzde 22'lerden yüzde 2'lere inmesiyle suç örgütlerinin, dolu ve boş makaron kaçakçılığına yöneldiğini belirten Soylu, "KOM birimlerimiz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017'de 42,6 milyon paketten 2021 itibarıyla 3,8 milyon pakete düştü." dedi.

Soylu, bu yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron, 290 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini belirterek, "Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro da ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon Türk lirası vergi kaybının da önüne geçilmiştir. Sadece bu yıl yapılan operasyonlarla ilgili verdiğimiz rakamları ifade ediyorum." diye konuştu.

- "8 suç grubu tespit edildi"

Operasyonlar sırasında tütün ve tütün ürünleri ile makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarının tespitine yönelik de çalışmalar yapıldığını kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, tüm illerde bu suç gruplarına yönelik bir çalışma yapılmış, yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış. Savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş. Şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır. Bu operasyon 6 ay süren takip ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri ortaya çıkartılmıştır."

Bakan Soylu, Nefes Operasyonunun tütün ürünü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyon olduğunu vurguladı.

Sadece KOM tarafından düzenlenen, organize suç çetelerine yönelik operasyon sayısının 2017'de 274 olduğunu, 2021 sonu itibarıyla bu sayının 767'ye yükseldiğini dile getiren Soylu, "Bu operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı da 2017'de 2 bin 107 iken 2021 sonu itibarıyla da 4 bin 978'e yükselmiştir." dedi.