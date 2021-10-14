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7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

14.10.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Mesut Uçakan: - "Biz gönüllere hükmetmediğimiz sürece toplumu dönüştüremeyiz. Yaptığımız her iş bilin ki mutlaka toplumu dönüştürüyor, aksini düşünenler olsa bile onların yaptıkları da toplumu dönüştürüyor"

Türkiye ve yurt dışında lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katıldığı 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle tamamlandı.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde kurmaca ve belgesel kategorilerinde incelenen 20 filmden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, kentin tarım, sanayi ve eğitim şehri olduğunu söyledi.

Sakarya Üniversitesinin siber güvenlik, enerji depolama elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'de ilk üçte yer aldığını ifade eden Savaşan, sosyal bilimler alanlarında da önemli bir sahip olduklarını kaydetti.

Festivalin, şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayacağını aktaran Savaşan, 117 ülkeden 2774 başvuru aldıklarını sözlerine ekledi.

Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, görsel hitabın yazılı hitaptan çok daha önemli olduğunu belirterek sanatçılara bu noktada çok iş düştüğünü ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel de belediye olarak yeni yetenekleri teşvik eden organizasyonların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise festivale katılımın başarı göstergesi olduğuna işaret ederek, daha fazla öğrenciye ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurmaca ve belgesel kategorisinde dereceye giren kısa filmlere ödülleri takdim edildi.

Festival kapsamında oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Uçakan, toplumun dostluğa ve kardeşliğe özellikle bu dönemde ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Dostluğu kardeşliği toplum planında en iyi tesis eden argüman da sinemadır" diyen Uçakan, sadece salonlardaki filmlerin değil televizyonlarda yer alan reklamların da sinema sanatına girdiğini kaydetti.

Sinemanın gönüllere hitap ettiğini vurgulayan Uçakan, "Biz gönüllere hükmetmediğimiz sürece toplumu dönüştüremeyiz. Yaptığımız her iş bilin ki mutlaka toplumu dönüştürüyor, aksini düşünenler olsa bile onların yaptıkları da toplumu dönüştürüyor." sözlerine yer verdi.

Uçakan, Sakarya'nın bir kültür merkezi olma yolunda olduğuna işaret ederek bu adımların büyüyeceğini belirtti.

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

- Yönetmen Mesut Uçakan: - "Biz gönüllere hükmetmediğimiz sürece toplumu dönüştüremeyiz. Yaptığımız her iş bilin ki mutlaka toplumu dönüştürüyor, aksini düşünenler olsa bile onların yaptıkları da toplumu dönüştürüyor"

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
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