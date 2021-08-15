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  4. 8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar son haliyle dikkat çekti

8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar son haliyle dikkat çekti

15.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla ülkede gündem olan Rüzgar Erkoçlar, 8 sene önce geçirdiği ameliyat sonrası yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlatmıştı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Erkoçlar'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sekiz yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

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Nil Erkoçlar olarak tanınan ve dizilerin ve reklamların aranılan yüzü olan ünlü isim, 8 sene önce sessizce cinsiyet değiştirme operasyonu olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

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Yaşadığı süreci geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a anlatan Rüzgar Erkoçlar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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Rüzgar Erkoçlar, 2017 eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA YEPYENİ BİR BEDENE KAVUŞAN TÜRK ÜNLÜLER

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra’da Charring Cross hastanesinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Oldukça zor günler yaşayan Bülent Ersoy, Türkiye’de uzun bir süre kabul göremedi. Hatta pembe nüfus cüzdanına yıllar sonra Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde kavuştu.

SELİN CİĞERCİ

SELİN CİĞERCİ
Cinsiyet değiştirme operasyonundan öncesinde ‘Bebek Okan’ olarak bilinen Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla büüyk bir üne kavuştu. Son günlerde magazin gündeminde kendisine genişçe bir yer bulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl haytaını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştirmişti.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ

NESLİHAN DOĞRUSÖZ
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendikten sonra dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeni ismini ‘Doruk’ olarak açıkladı. Doruk Doğrusöz, sporcu sevgilisi Büşra Eyen’in ardından Sevda Demirel ile birliktelik yaşamıştı.

AYTA SÖZERİ

AYTA SÖZERİ
Ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran Ayta Sözeri, gençliğinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren isimler arasında yer alıyor. Ayta Sözeri’nin cinsiyet değişitrmeden önceki halinin fotoğrafına ulaşamadık.

EMEL AYDAN

EMEL AYDAN
Transeksüel birey olduğu için çoğu kişi tarafından kabul edilmeyen ve zorlu bir süreç geçiren Emel Aydan, gençliğinde cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Emel Aydan, Yeşilçam’da erotik film furyasında birçok yapımda başrol oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Rüzgar Erkoçlar
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