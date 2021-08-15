8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar son haliyle dikkat çekti

Sekiz yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Nil Erkoçlar olarak tanınan ve dizilerin ve reklamların aranılan yüzü olan ünlü isim, 8 sene önce sessizce cinsiyet değiştirme operasyonu olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Yaşadığı süreci geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a anlatan Rüzgar Erkoçlar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Rüzgar Erkoçlar, 2017 eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA YEPYENİ BİR BEDENE KAVUŞAN TÜRK ÜNLÜLER

BÜLENT ERSOY Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra’da Charring Cross hastanesinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Oldukça zor günler yaşayan Bülent Ersoy, Türkiye’de uzun bir süre kabul göremedi. Hatta pembe nüfus cüzdanına yıllar sonra Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde kavuştu.

SELİN CİĞERCİ Cinsiyet değiştirme operasyonundan öncesinde ‘Bebek Okan’ olarak bilinen Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla büüyk bir üne kavuştu. Son günlerde magazin gündeminde kendisine genişçe bir yer bulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl haytaını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştirmişti.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendikten sonra dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeni ismini ‘Doruk’ olarak açıkladı. Doruk Doğrusöz, sporcu sevgilisi Büşra Eyen’in ardından Sevda Demirel ile birliktelik yaşamıştı.

AYTA SÖZERİ Ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran Ayta Sözeri, gençliğinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren isimler arasında yer alıyor. Ayta Sözeri’nin cinsiyet değişitrmeden önceki halinin fotoğrafına ulaşamadık.