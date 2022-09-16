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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

16.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Ali Enis Ay, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Orçun Ergun, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Sharifi)

Setler: 25-22, 25-22, 20-25, 25-21

Süre: 99 dakika (25, 27, 22, 25)

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın üçüncü maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

- Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Arkas Spor

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