Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Ali Enis Ay, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Orçun Ergun, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Sharifi)
Setler: 25-22, 25-22, 20-25, 25-21
Süre: 99 dakika (25, 27, 22, 25)
İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın üçüncü maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
- Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
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