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9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

15.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, başpehlivan oldu.

Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ayrı boyda yaklaşık 250 güreşçi mücadele etti. Organizasyonda Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan gibi önemli isimlerin de yer aldığı 26 sporcu başpehlivanlık için çayıra çıktı.

Final mücadelesinde Nedim Gürel ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, başpehlivan Cengizhan Şimşek'e kupasını verdi.

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

- Organizasyonda Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

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