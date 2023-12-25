90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi Avrupa'nın dilinde! Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor: Hayal kırıklığı!

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinin merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken pozisyon anlamında kısır bir karşılaşma olurken, oyun 90 dakikada tam 45 kez faul sebebiyle durdu. Toplamda yalnızca 1 isabetli şutun çekildiği mücadele Avrupa basınında da geniş yankı bulurken, "Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu" ifadeleri kullanıldı.

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