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  4. 90'lı yıllara damga vuran Şahsenem Evrim Akın'a evini gezdirdi! Çatı katı evinin manzarası mest etti

90'lı yıllara damga vuran Şahsenem Evrim Akın'a evini gezdirdi! Çatı katı evinin manzarası mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 09:53
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1990'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan olan Şahsenem gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında evini gezdiren Şahsenem'in son hali ve çatı katı evi dikkat çekti.

90'lı yıllara 'Gözyaşlarım Anlatır' şarkısıyla damga vuran Şahsenem son haliyle dikkat çekti. Oğlunu büyütmek için sahnelerden uzak kalan ve gözlerden uzak bir hayat süren Şahsenem Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında ortaya çıktı.

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MÜTEVAZİ EVİNİ GEZDİRDİ

Çatı katındaki mütevazi evini gezdiren Şahsenem'in manzarası görenleri mest etti.

Şahsenem, 'Benim için ev ya bahçe katı ya da çatı katı olacak' dedi. Salon ve dinlenme köşesi bir arada bulunan evde nostalji hakim...

İstanbul'un göbeğinde yaşayan şarkıcı evinde muhabbet kuşu ve kaplumbağa besliyor.

Şahsenem’in evin mutfağı ise oldukça küçük. Eski bir binada yaşayan Özbek şarkıcı, yine de evinde çok mutlu.

Eşi ressam olan Şahsenem evin her yerini tablolarla süslemiş, resimleri küçük aksesuarlar tamamlıyor. Ünlü şarkıcı eskiyen eşyalarını atmayıp restore etmeyi tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın
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