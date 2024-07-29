90'lı yıllara damga vuran Şahsenem Evrim Akın'a evini gezdirdi! Çatı katı evinin manzarası mest etti

90'lı yıllara 'Gözyaşlarım Anlatır' şarkısıyla damga vuran Şahsenem son haliyle dikkat çekti. Oğlunu büyütmek için sahnelerden uzak kalan ve gözlerden uzak bir hayat süren Şahsenem Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında ortaya çıktı.
Çatı katındaki mütevazi evini gezdiren Şahsenem'in manzarası görenleri mest etti.
Şahsenem, 'Benim için ev ya bahçe katı ya da çatı katı olacak' dedi. Salon ve dinlenme köşesi bir arada bulunan evde nostalji hakim...
İstanbul'un göbeğinde yaşayan şarkıcı evinde muhabbet kuşu ve kaplumbağa besliyor.
Şahsenem’in evin mutfağı ise oldukça küçük. Eski bir binada yaşayan Özbek şarkıcı, yine de evinde çok mutlu.
Eşi ressam olan Şahsenem evin her yerini tablolarla süslemiş, resimleri küçük aksesuarlar tamamlıyor. Ünlü şarkıcı eskiyen eşyalarını atmayıp restore etmeyi tercih ediyor.