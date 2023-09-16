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A Milli Takım'da Fatih Terim sesleri! Geri dönüyor... Tek koşul: Arda Turan ve Emre Belözoğlu

16.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adam Stefan Kuntz ciddi eleştirilere maruz kalırken, yeni hoca için birçok isim zikredilmeye başlanmış durumda. TFF eski yöneticilerinden Selim Soydan da verdiği bir röportajda bu konuya dair konuşurken, oldukça sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı'nın başında EURO 2024 elemelerinde Ermenistan maçında alınan 1-1'lik sonuç ve hemen sonrasında Japonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası ciddi şekilde spor kamuoyunun eleştirilerine maruz kalan Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım hocalığı için yeni isimler zikredilmeye başlanırken, TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Sabah'a Milli Takım'la ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Soydan yaptığı açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fatih Terim'i istediğini öne sürdü.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

"BU REZALETİ TEMİZLEYEMEZLER!"

"BU REZALETİ TEMİZLEYEMEZLER!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesi artık an meselesi. Federasyonda görev yapmış tecrübeli bir isim olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?


"Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti."

"HAMİT BEY KUNTZ'LA KÜS"

"HAMİT BEY KUNTZ'LA KÜS"

"Şimdi bu şartlarda gelen Hamit-Kuntz ikilisi neler yaptı, sayalım… Faroe'ye yenildi. Ermenistan, Lüksemburg ve Gine'yle berabere kaldı, oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor."

"HAK EDENLERİN ÖNÜNÜ KESİYOR"

"HAK EDENLERİN ÖNÜNÜ KESİYOR"

"Şimdi bu tablonun neresinde gurur veya racon var? Bu işleri ne zaman bırakacağını bilmezsen, zor durumda kalırsın. Son 2 senedeki tablonun en büyük müsebbibi olan Hamit Altıntop, istifa etmek yerine, o görevi esas hak eden insanların önünü kesiyor."

"BÜYÜKEKŞİ, TERİM'İ İSTİYOR"

"BÜYÜKEKŞİ, TERİM'İ İSTİYOR"

Sizce yeni teknik direktör yerli mi, yabancı mı olmalı? Abdullah Avcı'nın ismi çok ön planda. Fatih Terim konuşuluyor ama yabancılar da gündemde. Görüşünüz nedir?


"Ben bu sütunda sokak dedikodusu konuşmam, gerçekleri konuşurum, bunu herkes bilir. TFF geçen mart ayında Löw'e gitti ama anlaşamadı. Yerli olarak Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor, yardımcıları da Emre ile Arda olmak koşuluyla. Kadere bakın ki yönetimdeki 2 Galatasaraylı Yusuf Günay ve Hamit Altıntop, "Terim gelmesin, o gelirse bırakın soyunma odasını, bizi Riva'ya bile sokmaz" diyerek yönetimi Terim aleyhine etkiliyor. Onların istediği adam Abdullah Avcı. Milli Takım hiç kimsenin oyun alanı değildir. Başarısızlığı kabul edip istifa etmesi gerekenler, maalesef yeni oluşumu da çomaklayarak Milli Takım'ın geleceğini de ipotek altına alıyor."

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