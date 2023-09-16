A Milli Takım'da Fatih Terim sesleri! Geri dönüyor... Tek koşul: Arda Turan ve Emre Belözoğlu

A Milli Futbol Takımı'nın başında EURO 2024 elemelerinde Ermenistan maçında alınan 1-1'lik sonuç ve hemen sonrasında Japonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası ciddi şekilde spor kamuoyunun eleştirilerine maruz kalan Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım hocalığı için yeni isimler zikredilmeye başlanırken, TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Sabah'a Milli Takım'la ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Soydan yaptığı açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fatih Terim'i istediğini öne sürdü.

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