A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü!

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı Bursa’da 2-0 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. Hakan Çalhanoğlu ve Atanas Chernev’in golleriyle gelen galibiyet sonrası İspanya liderliğini korurken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından dünya basını millilerin galibiyetini değerlendirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini 16. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Atanas Chernev (k.k) attı. Milliler bu sonuçla play-off'u garantiledi.

Karşılaşmanın ardından gruptaki son maçlar öncesi puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından dünya basını bu mağlubiyeti değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE GALİBİYETİN DÜNYA BASININA YANSIMALARI
Canlı Skor

A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü! G1

TopSport: Bulgaristan eleme turlarında üst üste beşinci mağlubiyetini aldı, ancak bu sefer biraz daha onurlu bir yenilgi. Maça çekingen bir başlangıç yapan Bulgaristan'ın oyunu zaman geçtikçe her geçen dakika gelişti ancak sonunda iki golle yenildi. Bulgaristan şimdi 91 yıl önceki olumsuz rekorun tekrarlanmaması ve ilk puanını almak için Gürcistan'ı konuk edecek.

A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü! G2

Gol: Bulgaristan bizim standartlarımıza göre yine de iyi oynadı, mücadele etti ama kaybetti. Bulgaristan, Türkiye'ye yenilerek resmen futbolun cücesi oldu. Dünya Kupası elemeleri ve katılımlarda olumsuz bir istatistiğe imza attık; 65 galibiyet, 37 beraberlik ve 66 mağlubiyet. Gol farkı da olumsuz; 238 gol attık, 262 gol yedik.

'TİMSAH'IN AĞZINA DÜŞTÜ' 

A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü! G3

DSport: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi. Bulgaristan Bursa'da dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinin sondan bir önceki maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bulgaristan penaltı ve kendi kalesine golle 'timsah'ın ağzına düştü.

A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü! G4

BGonair: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta sıfır puanla kaldı. Karşılaşma Bursa'daki Timsah Stadı olarak da bilinen statta yaklaşık 40 bin seyircinin önünde oynandı. A Milli Takımımız Bursa'da penaltı ve kendi kalesine atılan golle mağlup oldu.

A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 devirdi, dünya basını millilerin galibiyetini böyle değerlendirdi: Timsah'ın ağzına düştü! G5

Corner: Teknik direktör Alexander Dimitrov'un takımı Bursa'da Türkiye deplasmanında 0-2 mağlup oldu ve puansız kaldı. Bulgaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı beş maçta beşinci mağlubiyetini aldı.

