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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösteriyor...

16.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda hiç Beşiktaşlı futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Özellikle Salih Uçan'ın kadroya alınmaması siyah-beyazlılarda büyük şaşkınlık yaratırken, Kuntz'a büyük eleştiri yapılıyor.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki maç için aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takımımız'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları kadrosunu duyurdu. Beşiktaş'tan hiçbir oyuncuyu kadroya dahil etmeyen Kuntz, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

A Milli Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu.

Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı. İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü. Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:

KALECİLER

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Altay Bayındır, Fenerbahçe
Doğan Alemdar, Rennes
Uğurcan Çakır, Trabzonspor

DEFANS

404989

Onur Bulut, Kayserispor
Zeki Çelik, Roma
Çağlar Söyüncü, Leicester
Kaan Ayhan, Sassuolo
Merih Demiral, Atalanta
Ozan Kabak, Hoffenheim
Eren Elmalı, Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe
Rıdvan Yılmaz, Rangers

ORTA SAHA / FORVET

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Cengiz Ünder, Marsilya
Yunus Akgün, Galatasaray
Berkan Kutlu, Galatasaray
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe
Orkun Kökçü, Feyenoord
Salih Özcan, Dortmund
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray
Serdar Gürler, Başakşehir
Enes Ünal, Getafe
Halil Dervişoğlu, Burnley
Serdar Dursun, Fenerbahçe

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STEFAN KUNTZ FOTOĞRAFLARI

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