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AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

06.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, gençlere yönelik iki gün düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'ni tamamlayan 10 kişi sertifikalarını aldı.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'deki törende katılımcılara aldıkları eğitimin önemine ilişkin bilgi verdi.

İşbilir'in eğitimi tamamlayan 10 kişiye sertifikalarını vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

AA'nın gençlere yönelik HaberFotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

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