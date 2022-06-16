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Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

16.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen şenlikte uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 700 öğrenci ve huzurevi sakinleri katıldı.

Ekipler tarafından çocuklara ve ailelere dağıtılan uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Şenlikte öğrenciler, veliler ve huzurevi sakinlerine ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe katılanlar, gönüllerince eğlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, AA muhabirine, sıfır atık temasıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm ülkemizde sıfır atık uygulamasına geçildi. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza hem çevre bilincini aşılamak hem de onların keyifli vakit geçirebileceği ortam hazırlamak adına Çevre Haftası kapsamında uçurtma festivali düzenledik." dedi.

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

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