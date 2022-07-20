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Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

20.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda göl çevresinde at ve faytonla yapılan gezi faaliyeti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaldırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Örencik ve Samat köylerinde faytonculukla uğraşan ailelerin kurduğu kooperatifler arasında yapılan sözleşme sona erdi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin kirlilik ve düzensizlik şikayetlerini de değerlendiren yetkililer, alanda sözleşme sayısından fazla at ve fayton bulundurulduğu, hayvanların zor koşullarda çalıştırıldığı ve çevre kirliliğine sebep olunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi uzatmama kararı aldı.

Karar üzerine at ve faytonlar, Örencik ile Samat yaylaları bölgesine alındı.

Faytonculukla geçimini sağlayan Ahmet Balta, gazetecilere, şu anda Örencik Yaylası'nda müşteri beklediklerini belirterek, burada az sayıda ziyaretçi olduğu için faytoncuların iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

Hayrettin Türe ise 30 yıldır müşterilere fayton hizmeti verdiklerini kaydederek, "Buraya gelen giden yok. Şu anda bölgede Arap müşterilerimiz de var. Yaylaya gelip gidemiyorlar. At fazlalığından, kirlilikten dediler. O yüzden kaldırdıklarını söylediler." diye konuştu.

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Bolu doğa koruma ve milli parklar fayton yasak

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