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  4. Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Beni istediler fakat Fenerbahçe'ye gitmek hainlik olurdu...''

Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Beni istediler fakat Fenerbahçe'ye gitmek hainlik olurdu...''

24.01.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlılardan ayrıldığı sezonda bilerek oynamadığı iddiasına açıklık getiren yıldız oyuncu, kendisini Fenerbahçe'nin istediğini de söyledi. Bu konudaki kullandığı ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Aboubakar, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini fakat oraya gitmesinin hainlik olacağı için Beşiktaş'ı seçtiğini dile getirdi. Golcü oyuncunun bu ifadeleri siyah-beyazlı taraftarlar tarafından takdir topladı.

"BURASI BENİM İÇİN AİLE"

"BURASI BENİM İÇİN AİLE"

"Burası benim için bir aile artık. İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Beşiktaş'a katkı sağlamak için hazırım."

"OYNAMAMAZLIK YAPMADIM"

"OYNAMAMAZLIK YAPMADIM"

"Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. O dönem Beşiktaş ile görüştüm fakat anlaşma sağlayamadım. Hatta o dönem sakat bile oynamıştım. Sakatlığım geçerse oynamak istediğimi başkana iletmiştim ama sakatlığım geçmedi. Sergen Yalçın’a büyük saygı duyuyorum."

"ONA ÇAĞRIDA BULUNMAYA HAZIRIM"

"ONA ÇAĞRIDA BULUNMAYA HAZIRIM"

"Talisca buraya dönmek isterse ona çağrıda bulunmaya hazırım."

"PREMIER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI"

"PREMIER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI"

"Premier Lig'den teklifler vardı fakat burada daha çok başarılı olabileceğim için geri döndüm"

"EN ÇOK NECİP UYSAL'I ÖZLEDİM"

"EN ÇOK NECİP UYSAL'I ÖZLEDİM"

"En çok Necip Uysal'ı özledim"

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