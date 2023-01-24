Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Beni istediler fakat Fenerbahçe'ye gitmek hainlik olurdu...''

Aboubakar, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini fakat oraya gitmesinin hainlik olacağı için Beşiktaş'ı seçtiğini dile getirdi. Golcü oyuncunun bu ifadeleri siyah-beyazlı taraftarlar tarafından takdir topladı.
"Burası benim için bir aile artık. İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Beşiktaş'a katkı sağlamak için hazırım."
"Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. O dönem Beşiktaş ile görüştüm fakat anlaşma sağlayamadım. Hatta o dönem sakat bile oynamıştım. Sakatlığım geçerse oynamak istediğimi başkana iletmiştim ama sakatlığım geçmedi. Sergen Yalçın’a büyük saygı duyuyorum."
"Talisca buraya dönmek isterse ona çağrıda bulunmaya hazırım."
"Premier Lig'den teklifler vardı fakat burada daha çok başarılı olabileceğim için geri döndüm"
"En çok Necip Uysal'ı özledim"