Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Beni istediler fakat Fenerbahçe'ye gitmek hainlik olurdu...''

"OYNAMAMAZLIK YAPMADIM"

"Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. O dönem Beşiktaş ile görüştüm fakat anlaşma sağlayamadım. Hatta o dönem sakat bile oynamıştım. Sakatlığım geçerse oynamak istediğimi başkana iletmiştim ama sakatlığım geçmedi. Sergen Yalçın’a büyük saygı duyuyorum."