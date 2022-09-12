"Acayip bir vuruş!" Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki frikik golünü görenler gözlerine inanamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da tempolu ve hareketli başladığı karşılaşmanın 10. dakikasında Adana Demirspor, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Kevin Rodrigues geçti.

YAKLAŞIK 30 METRE MESAFEDEN...

Mavi Şimşekler'in sol bek oyuncusu Rodrigues, yaklaşık 30 metrelik mesafeden direkt kaleyi düşündü ve topu üst köşeden ağlarla buluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kevin Rodrigues'in Trabzonspor ağlarına gönderdiği gol, sosyal medyada geniş yer buldu. Frikik golünü izleyen futbolseverler; "Acayip bir vuruş" şeklinde yorumlarda bulunurken, Trabzonsporlu taraftarlar kaleci Uğurcan Çakır ve kurulan baraja tepki gösterdi.