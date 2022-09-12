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"Acayip bir vuruş!" Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki frikik golünü görenler gözlerine inanamadı!

12.09.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz 10. dakikasında gelen gol, Süper Lig'de haftanın en güzel golleri arasındaki yerini aldı. Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt olarak kaleyi düşündü ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. Trabzonspor taraftarları ise kurulan baraj ve kaleci Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da tempolu ve hareketli başladığı karşılaşmanın 10. dakikasında Adana Demirspor, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Kevin Rodrigues geçti.

YAKLAŞIK 30 METRE MESAFEDEN...

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Mavi Şimşekler'in sol bek oyuncusu Rodrigues, yaklaşık 30 metrelik mesafeden direkt kaleyi düşündü ve topu üst köşeden ağlarla buluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Kevin Rodrigues'in Trabzonspor ağlarına gönderdiği gol, sosyal medyada geniş yer buldu. Frikik golünü izleyen futbolseverler; "Acayip bir vuruş" şeklinde yorumlarda bulunurken, Trabzonsporlu taraftarlar kaleci Uğurcan Çakır ve kurulan baraja tepki gösterdi.

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ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR

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