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Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 12:50
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, spor medya zirvesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamaları için sert ifadeler kullanırken ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Athletic Bilbao maçını değerlendirdi. Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamaları ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"HADSİZ YÖNETİCİ..." 

"HADSİZ YÖNETİCİ..." 

"Derbinin hakemini dört gün sonra konuşmanın anlamı var mı? Barış Alper için geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcularımızın sağlığı çok önemli. Ama bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda söylüyoruz. Bu duruşumuz devam edecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlaması, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etti. Yeni projeye göre, o oyuncu, bu sene kasten Fenerbahçe maçında oynamamış sonra da kalkmış özellikle, kasten bizim talimatımızla sakatlamış! Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Klasik tabii! Konuşmaya gel desen ortada kimse yok! At kaç!"

"BÖYLE SOYTARILAR..." 

"BÖYLE SOYTARILAR..." 

"Vahim duyumlar var! Ne? Söyleyen yok! 'Yalıda buluştunuz' olmadı, 'Bana öyle duyum' geldi. Futbolcu sakatlandı, Özellikle mi yolladılar?' diyor anlamadım. Galatasaray'a sesleniyorum; yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Bizimle ilgili Manaj konusunda bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Böyle soytarılar açıklama yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir!"

G.SARAYLI FUTBOLCULAR, ICARDI... 

G.SARAYLI FUTBOLCULAR, ICARDI... 

"Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız' diyorsunuz. 'Adalet istiyoruz' diyoruz. Bize 'Yalıda buluştunuz' diyorsunuz. Tiyatro değil artık güzel bir Hollywood filmine geçti! Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşım yaptılar. Bu, kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bütün futbolcular bizim için değerlidir. Bizim tepkimiz, Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onlar arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi'ye de geçmiş olsun. O da Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu. Türk futboluna bir şekilde çirkinlik bulaştırmak çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. Adil bir sezonda neler olduğunu görürüz."

"ŞİKE İMASI YAPAN ŞEREFSİZDİR" 

"ŞİKE İMASI YAPAN ŞEREFSİZDİR" 

"Metin Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız?" Acun Ilıcalı: "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter." Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon sonrası, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti." demişti.

"GALATASARAY'A SESLENİYORUM" 

"GALATASARAY'A SESLENİYORUM" 

"Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun! İnşallah bu çirkinlikle biter. Bizim rakiple ilgili eleştirilerimize bakın, rakibin bize suçlamalarına bakın. Kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum, kendi aranızda bir toplantı yapın. Böyle abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin!"

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