Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

G.SARAYLI FUTBOLCULAR, ICARDI...

"Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız' diyorsunuz. 'Adalet istiyoruz' diyoruz. Bize 'Yalıda buluştunuz' diyorsunuz. Tiyatro değil artık güzel bir Hollywood filmine geçti! Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşım yaptılar. Bu, kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bütün futbolcular bizim için değerlidir. Bizim tepkimiz, Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onlar arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi'ye de geçmiş olsun. O da Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu. Türk futboluna bir şekilde çirkinlik bulaştırmak çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. Adil bir sezonda neler olduğunu görürüz."