Acun Ilıcalı için kongreden sonra Galatasaray ile temasa geçti iddiası ortalığı karıştırdı! Ilıcalı çılgına döndü "Adi, yalan, iftira..."

Geçtiğimiz günlerde yapılan Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde 'Fenerbahçe neden isyan ediyor?' isimli video gündem olmuştu.

Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli, Fenerbahçe'nin genel kurulunda konuşma yapan ve hazırlanan videoda katkısı olduğu söylenen Hull City başkanı Acun Ilıcalı hakkında çok konuşulan iddialar ortaya atmıştı.

"GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİ"

Toplantı sonrası Youtube'da yayın yapan Haluk Yürekli Acun Ilıcalı hakkında "Ya Ali Koç yalan söylüyor ya da Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı, kürsüden iner inmez Murat Özkaya'yı (Eyüpspor başkanı) arıyor. G.Saray ile temasa geçip "Vallahi videoyu biz hazırlamadık" diyorlar ama bu yaklaşım G.Saray'da karşılık bulmuyor! G.Saray, başkan seviyesinde Acun Ilıcalı'ya çarpı attı" demişti.

"ADİ, YALAN, İFTİRA"

Ortaya atılan bu iddialara sessiz kalmayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ile kendini savundu:

"Kamuoyunun dikkatine. Haluk Yürekli adlı şahsın gündemdeki konuyla ilgili hakkımda yazdıkları adi yalan ve iftiralardan ibarettir. Sözü geçen şahıs gündemdeki konu ile ilgili bazı kişi ve kurumlarla irtibata geçtiğim yalanını utanmadan söylemiştir. Söz konusu provakatif ifadelerine ve yorumlarına devam etmesi de eşyanın tabiatına dolayısıyla bu şahsın kişiliğine uygundur. İtibar edilmemesini rica ederim"

"YEMİN EDEBİLİR MİSİN?"

Haluk Yürekli, bu açıklamalar sonrası sosyal medyada ünlü isme "Murat Özkaya'yı aramadığına en kutsalın üzerine yemin edebilir misin? Yoksa ailemizin yalancı çocuğu musun?" sorusunu da yöneltti.

