Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'ya ''kendine gel!'' demiş! Salı günü yapılan toplantının perde arkasını Serdar Ali Çelikler anlattı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, hafta başında yaşanan Acun Ilıcalı - Jose Mourinho görüşmesinin detaylarını paylaştı.
Fenerbahçe'de bu hafta Salı günü Acun Ilıcalı ile Jose Mourinho Samandıra'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
Jose Mourinho-Acun Ilıcalı görüşmesinin perde arkasını anlatan Serdar Ali Çelikler'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.
"Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel diyor."
"Mourınho cevap veriyor. Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı falan diyor. En-Nesyri için..."
"Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor Mourinho..."