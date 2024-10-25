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Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'ya ''kendine gel!'' demiş! Salı günü yapılan toplantının perde arkasını Serdar Ali Çelikler anlattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 07:53
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UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe puanını 5’e yükseltti. Zorlu maç sonrası yorumlarda bulunan ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Acun Ilıcalı ile Mourinho görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United’ı konuk ederken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, hafta başında yaşanan Acun Ilıcalı - Jose Mourinho görüşmesinin detaylarını paylaştı.

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ACUN ILICALI İLE JOSE MOURINHO GÖRÜŞTÜ

ACUN ILICALI İLE JOSE MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'de bu hafta Salı günü Acun Ilıcalı ile Jose Mourinho Samandıra'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

PERDE ARKASINI ANLATTI! ACUN ILICALI KENDİNE GEL DEMİŞ

PERDE ARKASINI ANLATTI! ACUN ILICALI KENDİNE GEL DEMİŞ

Jose Mourinho-Acun Ilıcalı görüşmesinin perde arkasını anlatan Serdar Ali Çelikler'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"SEN DE KENDİNE GEL"

"SEN DE KENDİNE GEL"

"Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel diyor."

"EN-NESYRI İÇİN KONUŞMUŞ"

"EN-NESYRI İÇİN KONUŞMUŞ"

"Mourınho cevap veriyor. Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı falan diyor. En-Nesyri için..."

"KAFASI BURADA DEĞİL"

"KAFASI BURADA DEĞİL"

"Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor Mourinho..."

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José Mourinho Acun Ilıcalı Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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