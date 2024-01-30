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  4. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle gündem oldu

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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PopStar Alaturka ve O Ses Türkiye yarışmalarıyla hafızalara kazınan Nur Cennet Uçar yarışmalarda yaşadığı tartışmalarla sık sık adından söz ettirmişti. O Ses Türkiye'de tarzı, sesi ve tavırları ile dikkat çeken Nur Cennet Uçar, jüriye 'Sen' diye hitap ettiği için yarışmadan diskalifiye edilmişti. Uçar şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yayınlandığı dönemlerde büyük bir ilgiyle izlenen Popstar Alaturka ve O Ses Türkiye yarışmalarında yaşadığı tartışmalar ile hafızalara kazınan Nur Cennet Uçar son olarak 2012 yılında katıldığı O Ses Türkiye'den diskalifiye edilmişti.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

2006 yılında katıldığı Popstar Alaturka yarışmasında Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'la tartışan Uçar kendisine "İyi çalışmamışsın" diyen Ersoy'a, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim" karşılığını vermişti.
Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık vermiş ve jürilerle atışması çok konuşulmuştu.
Güçlü sesi ve iddialı tavırları ile dikkat çeken Nur Cennet Uçar 2012 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ise jüriye 'Sen' diye hitap ettiği için Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.
Nur Cennet Uçar daha sonra yarışmaya izleyici olarak katılmış ve jüri üyelerinden özür dilemişti.
İki ekran macerasının ardından uzun süredir gözlerden uzak olan Cennet Nur Uçar şimdi de son haliyle gündem oldu.
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Popstar Alaturka nur cennet
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