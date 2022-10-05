Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı.

YARIN İNGİLTERE'YE GİDECEK

Portekiz basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzleri gidermek için yarın İngiltere'ye davet edilen 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Acun Ilıcalı ile görüşerek imzayı atacak.

RESMİ DUYURU 1-2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Hull City'nin Pedro Martins ile anlaşmasını 1-2 gün içinde resmen duyurması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve sistemine inandığı Pedro Martins ile 1 haftadır görüştüğü ve iyi düşünüp karar verdiği iddia edildi.

PEDRO MARTINS'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Olimpiakos - 18/19 - 22/23

Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18

Rio Ave FC - 13/14 - 15/16

Marítimo - 10/11 - 13/14

Marítimo B - 09/10 - 10/11

Espinho - 09/10 - 09/10

Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09

União Lamas - 06/07 - 06/07

Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06