Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı.
YARIN İNGİLTERE'YE GİDECEK
Portekiz basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzleri gidermek için yarın İngiltere'ye davet edilen 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Acun Ilıcalı ile görüşerek imzayı atacak.
RESMİ DUYURU 1-2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK
Hull City'nin Pedro Martins ile anlaşmasını 1-2 gün içinde resmen duyurması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve sistemine inandığı Pedro Martins ile 1 haftadır görüştüğü ve iyi düşünüp karar verdiği iddia edildi.
PEDRO MARTINS'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Olimpiakos - 18/19 - 22/23
Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18
Rio Ave FC - 13/14 - 15/16
Marítimo - 10/11 - 13/14
Marítimo B - 09/10 - 10/11
Espinho - 09/10 - 09/10
Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09
União Lamas - 06/07 - 06/07
Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06
HULL CITY'DE SHOTA DÖNEMİ SONA ERDİ
YOLLAR RESMEN AYRILDI
Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." dedi.
SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ
Takımın başına 27 Ocak 2022 yılında geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakaladı.
DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Shota Arveladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak Ilıcalı'nın bu kararı reddettiği öne sürülmüştü.
SERGEN YALÇIN İDDİASI
Öte yandan Hull City'nin teknik direktör adayları arasında listenin en tepesinde Sergen Yalçın'ın yer aldığı iddia edildi. Hull City'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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