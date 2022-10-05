SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

05.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Şota Arveladze'nin yerine gelecek isimler için Türkiye'den Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri yüksek sesle zikredilmeye başlanmıştı. Portekiz basınında yer alan iddiaya göre Hull City yeni teknik direktörünü buldu.

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı.

YARIN İNGİLTERE'YE GİDECEK

NumZU_1664962401_7983

Portekiz basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzleri gidermek için yarın İngiltere'ye davet edilen 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Acun Ilıcalı ile görüşerek imzayı atacak.

RESMİ DUYURU 1-2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

EiC_GR5WoAYsNX7

Hull City'nin Pedro Martins ile anlaşmasını 1-2 gün içinde resmen duyurması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve sistemine inandığı Pedro Martins ile 1 haftadır görüştüğü ve iyi düşünüp karar verdiği iddia edildi.

PEDRO MARTINS'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

6154a4654e3fe11708b33713

Olimpiakos - 18/19 - 22/23
Vit. Guimarães - 16/17 - 17/18
Rio Ave FC - 13/14 - 15/16
Marítimo - 10/11 - 13/14
Marítimo B - 09/10 - 10/11
Espinho - 09/10 - 09/10
Lus. Lourosa - 07/08 - 08/09
União Lamas - 06/07 - 06/07
Belenenses (Yardımcı antrenör) - 05/06 - 05/06

HULL CITY'DE SHOTA DÖNEMİ SONA ERDİ

YOLLAR RESMEN AYRILDI

YOLLAR RESMEN AYRILDI
Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." dedi.

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ
Takımın başına 27 Ocak 2022 yılında geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakaladı.

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Shota Arveladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak Ilıcalı'nın bu kararı reddettiği öne sürülmüştü.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

SERGEN YALÇIN İDDİASI
Öte yandan Hull City'nin teknik direktör adayları arasında listenin en tepesinde Sergen Yalçın'ın yer aldığı iddia edildi. Hull City'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Sergen Yalçın Şenol Güneş Acun Ilıcalı hull city city olimpiakos yaşında 10 erden portekizli iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor!

Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor!

Taraftar formaları bastırmaya başladı!

Taraftar formaları bastırmaya başladı!

'Güvende değilim' demişti! Yeni adresi..

'Güvende değilim' demişti! Yeni adresi..

Sercan Yıldırım kulüp başkanı oluyor!

Sercan Yıldırım kulüp başkanı oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.