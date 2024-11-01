Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 11 yaşına girdi! Gören herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin estetiksiz hâli'

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa 11 yaşına bastı. Acun Ilıcalı kızı için bir doğum günü partisi organize etti.
Ünlü televizyoncu kızının doğum günü partisinden karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve 'Canım kızım nice mutlu yılların olsun' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Melisa Ilıcalı'yı gören herkes aynı yorumu yapmadan edemedi. Büyüdükçe annesine olan benzerliği artan Melisa, Şeyma Subaşı'nın estetiksiz hâline benzetildi.
Acun Ilıcalı ve kızının fotoğraflarının altına sosyal medyada; 'Annesinin estetiksiz haline benziyor', 'Estetiksiz Şeyma', 'Şeyma sandım', 'Annesinin kopyası', 'Şeyma'nın küçüklüğü' gibi yorumlar yapıldı.