Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 11 yaşına girdi! Gören herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin estetiksiz hâli'

Ünlü televizyoncu kızının doğum günü partisinden karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve 'Canım kızım nice mutlu yılların olsun' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 'nın 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa 11 yaşına bastı. Acun Ilıcalı kızı için bir doğum günü partisi organize etti.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.