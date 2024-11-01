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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 11 yaşına girdi! Gören herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin estetiksiz hâli'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 15:21
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı 11'nci yaş gününü kutladı. Arkadaşlarının katıldığı doğum günü partisinden görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yayınladığı görüntülere herkes aynı yorumun yaptı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa 11 yaşına bastı. Acun Ilıcalı kızı için bir doğum günü partisi organize etti.

Ünlü televizyoncu kızının doğum günü partisinden karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve 'Canım kızım nice mutlu yılların olsun' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Melisa Ilıcalı'yı gören herkes aynı yorumu yapmadan edemedi. Büyüdükçe annesine olan benzerliği artan Melisa, Şeyma Subaşı'nın estetiksiz hâline benzetildi.

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YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı ve kızının fotoğraflarının altına sosyal medyada; 'Annesinin estetiksiz haline benziyor', 'Estetiksiz Şeyma', 'Şeyma sandım', 'Annesinin kopyası', 'Şeyma'nın küçüklüğü' gibi yorumlar yapıldı.

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ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESTETİKSİZ HALİ:

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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