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Acun Ilıcalı'ya o sözleri sonrası İngiltere'de büyük tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

22.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın almasının ardından takımın başına Shota Arveladze'yi getiren Acun Ilıcalı, alınan kötü sonuçlar sonrası tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Henüz yeni bir isim ile anlaşamayan Ilıcalı ve ekibi arayışlarını sürdürürken, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi. Hull City'de yeni teknik direktör gelene kadar Andy Dawson görev yapacak.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, milli maç arasında Şota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceği üzerine toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar devam ederken görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"ACELEMİZ YOK"

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Yaşanan bu ayrılık sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini korurken, Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde teknik direktör konusuna dair yaptığı "Acelemiz yok" sözleri İngiltere'de tepkilere neden oldu.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

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Yorkshire Post gazetesinin haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Birmingham City karşısında alınan 2-0'lık yenilgiye rağmen teknik direktör seçmek için acele etmiyor. Nicky Westby imzalı haberin alt başlığında yer alan; "Bir an önce yeni bir menajer bulmayı umut eden Hull City taraftarları, kendilerini hayal kırıklığına hazırlasalar iyi olur" ifadeleri oldukça dikkat çekici.

Ilıcalı; BBC Radio Humberside'a Çarşamba günü "Yeni bir koç gelirse, altı günde üç maç oynayacak" demişti. Hull City'nin Türk patronunun yeni teknik direktör seçimini ne zaman yapacağı henüz bilinmiyor.

HULL CITY FOTOĞRAFLARI

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